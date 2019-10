Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, ha detto la sua sulla partita tra Inter e Juve ai microfoni di Sky Sport: "L'Inter-Juve che non dimenticherò mai è quello del 22 novembre 2008. Il motivo? La nascita della mia prima figlia. Ero in ritiro pre partita e mi arriva la telefonata di mia moglie, sarà stata l'una e mezza di notte. Mourinho mi chiese: "Che vuoi fare?". E io: "Voglio andare", "Ok, vai. Nasce, dalle un bacio e poi torna". Sono tornato per le 9.30 del mattino seguente, tanti miei compagni non sapevano neppure cosa fosse accaduto. E la sera abbiamo vinto con gol di Muntari. Ancora non so come sono riuscito a tenere 95 minuti".