L’ex centrocampista dell’Inter Estebian Cambiasso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dove ha commentato anche il momento di difficoltà che sta vivendo la Juve.‘La Juve non è riuscita a imporsi come aveva fatto col Milan a San Siro nei primi minuti e ha sofferto a livello territoriale. La situazione è piena di dubbi. Ci sono momenti in cui è così, bisogna riuscire ad individuare le vie d’uscita. Il Presidente vuole tenere il gruppo unito, ma quelli che sono saltati sono sempre gli allenatori’.