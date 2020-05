Esteban Cambiasso, ex centrocampista argentino dell'Inter, ha parlato a Sky Sport delle voci che provengono dall'Argentina su Gonzalo Higuain: "Si parla poco, normalmente si parla più del calcio locale, ma in questo periodo nemmeno di questo, visto che è stato sospeso. Si è solo saputo che era partito per un problema familiare e poco più. Ci sono più notizie italiane che argentine". insomma, neppure in patria si sanno novità sul caso del Pipita.