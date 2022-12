Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex centrocampista dell'Inter Esteban Cambiasso ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul futuro di Cristiano Ronaldo.'Deve capire lui dove vuole andare, è uan decisione sua. Per me può essere titolare in ogni squadra importante d’Europa e nel Portogallo che può dire la sua al Mondiale. Di regola questo tipo di giocatori non bisogna mai darli per morti perché cercano di smentire ogni commento negativo. Per me è in condizione di far bene in una squadra europea dove non deve fare tutto lui come faceva negli anni scorsi dove si sentiva forte e faceva reparto da solo. Un po’ come è successo a Messi che non è lo stesso del 2010. Sono fenomeni e lo saranno fino all’ultimo giorno in cui toccheranno il pallone'.