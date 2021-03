Esteban Cambiasso è intervenuto nel dibattito negli studi di Sky Sport sull'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto: "Si deve per forza trovare una critica alla Juventus, ma diamo anche i giusti meriti alla squadra che ha vinto! Porto ha messo in campo una pressione, incredibile, da assatanati, che ha indotto subito Bentancur al pur grave errore: come gli hanno concesso 20 centimetri, Taremi è andato a segnare. Lo stesso attaccante che al ritorno ha invogliato l'ingenuità di Demiral. In 210' minuti complessivi il piano gara perfetto della squadra di Conceiçao è saltato solo negli ultimi 5 minuti".