L'ex centrocampista dell'Inter, Esteban Cambiasso, ha parlato a Sky Sport della Champions League, concentrandosi sopratutto sul ruolo della Juventus. Un torneo difficile e pieno di grandi squadre, ma l'ex Inter ha pochi dubbi: "L’ottavo più facile tra le squadre italiane? Sicuramente quello della Juventus per quello che rappresenta in Italia, in Europa e per il recente passato. È candidata alla vittoria finale, anche se la Champions League è sempre lì e non bisogna mai fidarsi. Tutte le squadre hanno avuto brutti momenti quando pensavano di passare il turno".