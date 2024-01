Qualcosa dovrà pur inventarsi, Massimiliano. Qualcosa che sia funzionale, utile, importante. Qualcosa che, soprattutto, non vada a stravolgere gli equilibri. Quelli di squadra, almeno; sul resto - come dichiarato in conferenza stampa - non è che ci possa far tanto, sono sempre regolati dagli imprevisti.La Juve riparte dal Sassuolo e lo fa senza McKennie e Gatti, squalificati . Ma la sensazione è che anche Rabiot e Chiesa possano partire dalla panchina. Il francese è tornato da meno tempo, però ha più chance di partire titolare; il secondo, e Allegri l'ha già chiarito, proverà a essere protagonista a partita in corso.