Andrea Cambiaso ha conquistato le luci della ribalta grazie al gol vincente al 96' che ha assicurato la vittoria contro ile momentaneamente ilin classifica. Cambiaso rappresenta uno dei due volti nuovi della Juve di Allegri, insieme a, e il primo a credere nelle sue capacità è stato lo, nonostante l'interesse di vari club estivi per un suo prestito. Tuttavia, la risposta è stata sempre categorica: "Non si tocca".L'attaccante determinante per il primato in classifica è stato oggetto di diverse richieste da parte di altri club. Nonostante le insistenze delper averlo per un'altra stagione, qualche sondaggio giunto dallae l'interessamento di, la società ha rifiutato ogni proposta, dimostrando massima fiducia nel giovane talento.Nonostante la Juventus tenga saldamente le redini su Cambiaso, non è escluso che in futuro possa lasciare Torino e l'Italia. La Premier League continua ad osservare da vicino i talenti italiani, e già si sussurra di un possibile interesse da parte del Tottenham. Nel frattempo, il CTsta monitorando da vicino le prestazioni del giocatore in vista delle prossime convocazioni della Nazionale, riconoscendo che le sue performance con la maglia della Juventus potrebbero influenzare il suo futuro con la squadra nazionale. In ogni caso, attualmente è l'oggetto del desiderio di tutti, dopo aver conquistato il suo posto da titolare nonostante i numerosi tentativi di cessione durante l'estate.