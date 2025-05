Cambiaso, UFFICIALE: elongazione! I tempi di recupero

Il comunicato

Brutte notizie per la Juventus e per Andrea. Il laterale bianconero si è sottoposto questa mattina, presso il J|Medical, ad accertamenti diagnostici dopo il fastidio muscolare avvertito nel corso della gara di ieri sera. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione deldella coscia sinistra, un infortunio che lo costringerà ai box almeno per i prossimi giorni.Il club ha comunicato che tra circa sette giorni saranno ripetuti nuovi esami, che serviranno a definire con maggiore precisione i tempi di recupero del giocatore.

Si tratta di una tegola per Igor Tudor, che considera Cambiaso un elemento chiave nella sua idea di gioco: duttile, dinamico, capace di agire su entrambe le fasce e anche come mezzala. Il suo stop riduce le opzioni a disposizione dell’allenatore, già alle prese con altri acciacchi nella rosa.