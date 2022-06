Come racconta il Corriere dello Sport, se Wijndal dovesse firmare per l'Ajax, a questo punto si potrebbe ragionare su alternative: piace tanto Destiny Udogie ma l'Udinese punta a trattenerlo per far lievitare una valutazione già fissata attorno ai 20 milioni, si parla con Giovanni Bia di Andrea Cambiaso in uscita dal Genoa, entrambi contesi anche dall'Inter. Sullo sfondo il solito Emerson Palmieri.