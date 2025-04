Cambiaso tra luci e ombre: il confrontro tra il girone d'andata e il ritorno, i numeri

AFP or licensors

Cambiaso, luci e ombre: i numeri tra andata e ritorno



Per parlare di futuro è ancora piuttosto presto. Ciò che conta, ovviamente, è il presente e Andrea Cambiaso è chiamato a recitare un ruolo da protagonista in questo segmento finale di stagione. L'esterno bianconero ha vissuto sin qui una stagione a due facce: una prima parte di annata di alto profilo e una seconda, evidentemente rallentata da qualche problema fisico di troppo e, a onore del vero, da qualche prova sottotono. Il raffronto tra il girone d'andata e quello di ritorno, infatti, delinena tale scenario.

Nel girone d'andata, Cambiaso ha giocato 18 partite su 19 collezionando un complessivo di 1330 minuti, impreziositi da 2 goal e 1 assist. Numeri che certificano come Cambiaso sia stato autentico protagonista da agosto fino a fine dicembre. Decisamente diverso, invece, è il rendimento che il classe 2000 ha inscenato nel 2025: 11 partite giocate su 14, per un minutaggio pressoché dimezzato rispetto all'andata: da 1330 minuti a 620. Se il numero degli assist è rimasto lo stesso (1), nel 2025 non è arrivato nemmeno un goal.