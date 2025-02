Cambiaso, sospiro di sollievo. Ma se non può giocare dal 1' contro l'Empoli? Tutte le opzioni per Thiago Motta

AFP via Getty Images

Intanto, un sospiro di sollievo (mai scontato di questi tempi): non destano preoccupazione le condizioni di, uscito anzitempo dal match di ieri sera trae Cagliari per un guaio fisico che si è poi rivelato essere un sovraccarico muscolare all'altezza del pube. Niente, dunque, che riportasse a quel problema alla caviglia che tanto lo ha condizionato negli ultimi mesi, a cavallo di un inverno in cui è finito anche al centro delle voci di mercato che forse lo hanno fatto sentire un po' meno "importante" per la squadra di Thiago Motta di quanto non lo fosse stato in tutta la prima parte di stagione.

Cambiaso può giocare Juventus-Empoli?

Le condizioni di Savona

Chi può sostituire Cambiaso

Tocca ad Alberto Costa?

Una boccata di ossigeno, dicevamo. Sì, perché la notizia di oggi è che per l'esterno classe 2000 non saranno necessari ulteriori approfondimenti, cosa che fa addirittura pensare di poterlo vedere in campo già mercoledì nella sfida di Coppa Italia contro l'. Decisiva in questo senso sarà soprattutto la giornata di domani, quando lo staff medico continuerà a monitorarlo consapevole dell'importanza di non correre rischi, in una fase di stagione comunque delicata che vede la Juve a -8 dalla vetta della classifica di Serie A.Anche perché almeno per un paio di settimane Thiago Motta non potrà contare - e questo è già certo - su, i cui esami hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale della coscia destra . Niente lesione nemmeno per lui, ma comunque un problema più serio di quello di Cambiaso, che dunque priva i bianconeri di un'alternativa in più per la linea difensiva già momentaneamente orfana, oltre che dei lungodegenti Gleison Bremer e Juan Cabal, di Pierre Kalulu e Renato Veiga.A solo due giorni dalla sfida di, resta comunque da capire cosa succederebbe se Cambiaso non riuscisse a essere convocato (o se comunque non ce la facesse a partire dal primo minuto, scenario non così improbabile). L'opzione più scontata tra quelle al momento a disposizione porta verso l'impiego di, subentrato ieri intorno alla mezz'ora del secondo tempo proprio all'azzurro. In alternativa si potrebbe rivedere nel ruolo di terzino, utilizzato sostanzialmente ovunque in questa stagione, che però a Cagliari è tornato a posizionarsi sulla trequarti tra Kenan Yildiz e Francisco Conceicao. Da non escludere nemmeno un nuovo "trasloco" sulla sinistra di, schierato in quel ruolo nelle sue prime uscite in bianconero ma molto più convincente in mezzo della difesa al fianco di Federico Gatti; qui, in questo caso, potrebbe finire, che in situazioni di emergenza ha già giocato da centrale.Attenzione, però, anche alla variabile a sorpresa: in panchina scalpita infatti un certo, il quale nei giorni scorsi si è preso gli elogi di Thiago Motta che ha assicurato di vederlo bene in allenamento, affamato e desideroso di dimostrare finalmente il suo valore. Già prima della trasferta in Sardegna si ipotizzava un suo esordio proprio nel match di Coppa Italia. Ecco, alla luce di quanto detto prima il suo momento potrebbe essere davvero vicino…