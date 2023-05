Sono bastati poco più di 20 minuti ad Andrea Cambiaso per suscitare una legittima domanda.Certo, dirlo dopo è sempre facile ma che la rosa bianconera avesse della lacune sulle fasce era problema già noto in estate, quando l'ex Genoa è stato ceduto in prestito al Bologna. Cambiaso sarebbe potuto essere un'alternativa utile in entrambe le corsie; soprattutto dopo il cambio di modulo e il passaggio al 3-5-2.La risposta alla domanda iniziale l'aveva già data la Juve a gennaio, quandoNella serata di ieri, una prova importante di Cambiaso, che poteva anche reagire negativamente a un match che ovviamente non era come gli altri per lui e invece ha risposto nel migliore dei modi. Soprattutto se confrontiamo la prestazione con quella di Kostic, che dopo essere stato spremuto per tutta la stagione, non ha più energie fisiche e mentali. A conferma che forse non è stata presa la decisione giusta in estate per Cambiaso.Rientrava da un infortunio muscolare ma non è mai stato in difficoltà nello spezzone di gara finale, anzi. Attento a chiudere, bravo in costruzione anche sotto pressione, capace di giocare all'interno del campo e pericoloso in attacco sfiorando anche il gol. A Torino c'era stato solo poche ore l'estate scorsaLa Juve dovrà rinnovare le corsie laterali. Probabilmente non basterà Cambiaso, ma è già un primo passo.