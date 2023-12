Appena tornato alla base, Andreasi è preso uno spazio più che rilevante nella Juventus dopo un impatto così positivo quasi insperato. In estate ha convinto Massimiliano Allegri delle sue qualità e con il tempo un po' tutti: l'allenatore aveva deciso subito e comunicato alla sua dirigenza la scelta sul classe 2000: niente cessione, resta in squadra e per ritagliarsi uno spazio rilevante. E così sta andando in questa stagione, puntando con continuità su di lui come titolare.- Fiducia a lungo termine, con Cambiaso che sta ripagando con prestazioni di livello e qualità, sia sulla fascia sinistra - soprattutto a inizio stagione - che sulla destra. Un gol e due assist e una crescita che impressiona, tanto che all'esterno hanno chiesto informazioni. Inter e Milan avevano provato ad acquistarlo, ma negli ultimi mesi i club di Premier League si sono fatti avanti, con il Tottenham in prima fila.