La permanenza alla Juve d, poi le buone risposte fornite nel precampionato hanno convinto la dirigenza e Massimiliano Allegri a puntare sull'ex Bologna, bloccando ogni eventuale trattativa. A sorpresa, l'allenatore bianconero lo ha lanciato da titolare contro l'Udinese,. Più in difficoltà nell'esordio casalingo contro la sua ex squadra (come del resto tutta la Juve). Di nuovo convincente invece quando è entrato a partita in corso con l'Empoli.Adesso inizia una nuova fase per Cambiaso, perchéUn vantaggio che Cambiaso può sfruttare nel "ballottaggio" tra i due che si preannuncia anche per Juve-Lazio, è la pausa delle nazionali. Kostic è partito insieme al connazionale Vlahovic ed ha giocato un tempo nella sconfitta della Serbia contro l'Ungheria. L'italiano invece è rimasto a Torino e sembra voler "approfittare" al meglio di questa occasione.Giorni di allenamento,E poi, l'opportunità di mostrare davanti agli occhi di staff e compagni il talento e le qualità, che non mancano come evidenzia il video pubblicato dalla Juve sui social, in cui Cambiaso, oltre ad "ubriacare" di finte Alex Sandro, va ripetutamente a segno. In testa, il primo big match stagionale contro la Lazio, per tornare subito titolare. Dalla sua, oltre alla pausa nazionali, ha il vantaggio di poter giocare anche a destra; fattore da non sottovalutare visto che fino a qui Weah non ha ancora convinto in pieno.