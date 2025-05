Cambiaso, Savona o Locatelli: chi gioca in difesa al posto di Kelly? Le opzioni di Tudor

Tra i reparti che quest'anno hanno dovuto fare i conti con una continua e reiterata situazione di emergenza c'è sicuramente la difesa. I gravi infortuni che hanno chiuso anzitempo la stagione dihanno lasciato inevitabilmente il segno su un'annata sportiva che si sarebbe potuta sviluppare su ben altre frequenze.E invece i problemi non hanno fatto altro che moltiplicarsi. Ci sono passati, a inizio 2025, anchee Renato Veiga, mentre in tempi decisamente recenti è toccato a Federico Gatti e Lloyd Kelly alzare bandiera bianca a causa degli infortuni che ne hanno rallentato il percorso.

Chi gioca in difesa al posto di Kelly?

Morale della favola, a quattro giornate dall'inizio del campionato, la Juventus si ritrova al punto di partenza, ovvero con un reparto difensivo letteralmente da inventare alle porte di un filotto di partite che mettono in palio la qualificazione alla prossima Champions League. Se Kalulu e Veiga rappresentano i tasselli imprescindibili per Tudor, specialmente in vista della doppia cruciale sfida contro Bologna e Lazio.I nomi attorno ai quali Tudor starebbe riflettendo per completare il pacchetto difensivo a tre che sfiderà il Bologna sono in questo momento tre. Kalulu agirà da braccetto di destra, mentre Renato Veiga sarà il perno centrale. E chi orbiterà sul centro-sinistra? In questo momento sono in grande rialzo le quotazioni di Andrea Cambiaso. L'esterno bianconero è infatti il candidato numero uno per essere adattato al ruolo di difensore per sopperire all'ennesima situazione di emergenza venuta a crearsi all'interno del reparto arretrato a tinte bianconere.Le alternative? Rispondono ai nomi di Nicolò Savona, che con Brambilla in Next Gen ha dei trascorsi da braccetto, e Manuel Locatelli, il quale era già stato testato da Thiago Motta da difensore puro nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari.