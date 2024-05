Andrea, esterno della Juventus, è uno dei protagonisti del match contro il Bologna. Il 'suo' Bologna, vecchia squadra proprio di Cambiaso.Andrea ha ricevuto un cartellino giallo che avrà subito conseguenze significative. Il giovane talento bianconero era infatti già diffidato, e questa sanzione lo ha portato al limite delle squalifiche.La conseguenza? Cambiaso salterà l'ultima partita di campionato contro il Monza. Si chiude dunque qui la sua annata, la prima in bianconero. Resta da vedere come la Juventus affronterà questa assenza nel suo ultimo sforzo per la stagione.