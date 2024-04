Da dove nasce l'idea



Cosa può dare Cambiaso nel ruolo di mezzala

Il termometro è bollente per questo Juventus-Milan . La gara non conta per la vittoria del campionato, ma ha comunque un significato importante per le ambizioni europee di entrambe le squadre e anche per il piazzamento finale in classifica. Lo sanno i rossoneri, lo sanno i bianconeri.Lo sa soprattutto, che deve ancora condurre la Juventus al porto sicuro della qualificazione aritmetica della UEFA Champions League. Un percorso che si è improvvisamente complicato nell'ultima parte di campionato. Per la sfida contro il Milan il tecnico livornese sembra tentato alla famosa "allegrata". L'idea è quella di posizionarecomenella linea a cinque dei bianconeri.Nel corso della stagioneè stato utilizzato principalmente sull'esterno sinistra o destra, ma spesso la sua buona tecnica di base è stata impiegata anche per il centrocampo. L'idea di unun po' centrocampista e un po' esterno nasce da tempo, sin dalle prime gare tra i professionisti (e non). Giocava così già all'Albissola, e ha continuato a farlo, soprattutto in casi di emergenza.Spesso si vedeva l'ex Bologna infilarsi tra le maglie delle difese avversarie con degli inserimenti per vie centrali. Poi, nel match contro la Fiorentina dell'andata (0-1, Miretti) il giocatore subentrò proprio al posto dinel ruolo di. Compito ricoperto in maniera ottimale, tanto che su un suo inserimentoDunque una delle curiosità di questo Juventus-Milan sarà proprio la nuova posizione di. Nella storia del calcio non è la prima volta che si vede un mutamento tattico del genere, basti solo pensare a quando Guardiola ai tempi del Bayern Monaco propose con successo Kimmich nel ruolo di regista.L'ex Genoa può portare una buona pulizia tecnica a centrocampo con le sue doti tecniche comunque importanti. In secondo luogo può portare imprevedibilità grazie al suo piede mancino, il che potrebbe creare delle situazioni interessanti per la fase di possesso bianconera. Infine c'è da considerare il fattore. I centrocampisti bianconeri hanno segnato molto poco in questa stagione, a partire da McKennie e Rabiot. I due giocatori sembrano meno efficaci sotto porta, forse anche meno propensi all'inserimento.Cambiaso, che nel corso della stagione è l'esterno che si è più distinto di più in fase offensiva con i continui inserimenti e le costanti accelerazioni, potrebbe portare quelladel centrocampo che in questa stagione è mancato abbastanza alla

