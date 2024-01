Chiesa,altrimenti non mi passa la palla...

Il terzino della Juventus Andreaè stato protagonista di un video in cui doveva costruire una sua top 11 in collaborazione con FC24. Una sua frase sta scatenando i tifosi sui social. Cambiaso infatti avrebbe messonella sua miglior formazione, ricordando quel gol all'Inter in finale. Quale? Quello valso il vantaggio del Manchester City sui nerazzurri di Simone Inzaghi, proprio quello che ha regalato la Champions League ai Citizen. Cambiaso prende così in giro i nerazzurri, primi rivali per lo Scudetto. Di seguito il video.