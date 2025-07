Tuttosport - Anche Cambiaso verso il rinnovo con la Juventus: cifre e dettagli dell'accordo

Completato l'acquisto a parametro zero di Jonathan David , atteso domani a Torino per le visite mediche e tutti i passaggi di rito propedeutici all'inizio della sua nuova avventura in bianconero, lacontinua a lavorare sul mercato in entrata e in uscita, con un'attenzione particolare in questa fase anche al capitolo rinnovi. E se ieri si è parlato con insistenza del pressing del club con l'entourage di Kenan Yildiz, sempre più vicino alla firma fino al 2030 con un corposo adeguamento dell'ingaggio, è noto già da qualche tempo che anche per Federico Gatti manca poco alla fumata bianca, che pure nel suo caso farà slittare la scadenza dell'attuale accordo di altri cinque anni con opzione fino al 2031 e un bel "premio" in termini di stipendio.

Cambiaso-Juve, le ultime sul rinnovo

Quanto guadagnerà Cambiaso

Cambiaso-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 46

Minuti: 3.153

Goal: 2

Assist: 6

L'ufficialità per quanto riguarda il difensore arriverà già nei prossimi giorni, secondo quanto riportato da Tuttosport. Che oggi parla inoltre di "passi in avanti importanti" anche per, altro giocatore che viaggia spedito verso il prolungamento fino al 2030. Dal Milan all'Atletico Madrid, passando per un paio di società di Premier League (Nottingham Forest e Arsenal, dopo il tentativo a gennaio del Manchester City che tuttavia in seguito - parole sue - non si è più fatto vivo), in tanti avevano manifestato interesse nei suoi confronti nelle ultime settimane, tuttavia l'azzurro classe 2000 ha sempre ribadito ai suoi rappresentanti di voler continuare la propria avventura alla Juventus.Anche per Cambiaso, sempre secondo il quotidiano, si profila inoltre un. Una mossa che parla chiaro, testimoniando evidentemente l'intenzione del club bianconero di puntare con convinzione sull'esterno 25enne e metterlo al centro del progetto di Igor Tudor, dopo una stagione un po' a due volti tra un inizio super - tale appunto da attirare l'attenzione di una big europea come il Manchester City - e un finale in netto decrescendo, tra problemi fisici e qualche distrazione di troppo legata presumibilmente proprio al mercato. Cambiaso, ora, avrà sicuramente modo e tempo di riscattarsi: la sua esperienza in bianconero sembra destinata a continuare ancora a lungo.





