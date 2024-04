Juve, Cambiaso nel mirino della Premier League

Andreasarà sempre più un punto fermo della. O almeno questa è l'intenzione della società, che in estate intende sedersi al tavolo con il suo agente Giovanni- per discutere il possibile prolungamento di contratto con relativo aumento dello stipendio, dato che quello attuale è uno dei più bassi tra quelli dei giocatori in rosa. Cristiano, che già lo seguiva ai tempi del Napoli, non vuole farsi assolutamente sfuggire il classe 2000, che da scommessa è diventato un punto fermo dei bianconeri nel giro di pochi mesi.E per questo - come racconta Tuttosport - è pronto a fare muro di fronte al corteggiamento dell', nuova pretendente dalla Premier League dopo ilche l'estate scorsa era disposto a offrire 15 milioni di euro per lui. Non se ne parlerà neanche, per la Juve, dove ora Cambiaso non intende assolutamente fermarsi: oltre alla Coppa Italia da vincere e alla qualificazione in Champions da raggiungere, infatti, Andrea ha anche l'obiettivo di conquistare una maglia azzurra al prossimo Europeo, consapevole che il CT Luciano Spalletti lo apprezza molto. Mesi decisivi, insomma, per costruirsi un futuro sempre più roseo.