Fin dal termine dell'ultima stagione,, in cui, nei piani iniziali, c'era la volontà di realizzare due acquisti, vista anche la partenza di Juan Cuadrado. Qualcosa però è cambiato nelle ultime settimane. Due motivi in particolare hanno spinto al momento i dirigenti bianconeri a raffreddare le piste che portavano a diversi profili - su tutti Holm e Castagne - concentrandosi su altre questioni come centrocampo e ovviamente lo scambio Lukaku-Vlahovic.La Juve ha infatti deciso di confermare in rosa, che domani parlerà in conferenza stampa (14:30). Il terzino era consapevole di giocarsi un posto nella tournée in USA e in generale nella preparazione estiva. Allegri ha promosso il giocatore, che è stato utilizzato in entrambe le amichevoli disputate fin qui con Barcellona e Real Madrid.Dentro questa valutazione, c'è anche da considerare il nuovo acquisto, Timothy Weah. L'ex Lille, come riporta Gazzetta.it, ha avuto un impatto importante sulla squadra e. Cambiaso ha dato garanzie potendo giocare su entrambe le fasce. La Juve comunque continuerà a monitorare possibili opportunità dal mercato, ma senza ansia o fretta. L'accoppiata Weah-Cambiaso fino ad ora ha fornito risposte positive.