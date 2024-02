Cambiaso al Real Madrid: la situazione

Cambiaso, la posizione della Juve

Il mercato non finisce mai, neanche quando si appena conclusa la sessione invernale. Lo dimostrano le voci sull'interessamento delUn accostamento che solo pochi mesi fa sembrava improbabile ma che adesso è la dimostrazione della stagione che sta disputando l'esterno della Juventus.Secondo le ultime indiscrezioni, il Real Madrid starebbe davvero pensando a Cambiaso. Un interesse portato avanti in prima persona daIl, nella giornata di ieri, aveva parlato di possibile"Sono voci di mercato, non parlo. Fanno solo piacere, dovrebbe far piacere alla società, ha un valore patrimoniale importante, ragazzi giovani che possono dare un futuro alla Juventus", ha detto in conferenza stampa Massimiliano Allegri sul tema.Ma qual è la posizione della? Cambiaso rappresenta una certezza per il presente e per il futuro. La Juve ci aveva puntato già due stagioni fa, facendolo crescere in prestito al Bologna per poi riportarlo a Torino. Una scelta che ha ripagato visto il rendimento del classe 2000. Ecco perché al momento, in casa bianconera, non si pensa ad una cessione del giocatore. Certo, non esistono veri incedibili; dipende dalle offerte. Per Cambiaso, ne servirebbe una molto alta per mettersi al tavolo delle trattative. Ancora però, non è il momento di fare questi ragionamenti.