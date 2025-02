AFP or Licensors

Per Andrea, classe 2000, i primi sondaggi sono iniziati a fine dicembre, quando laè stata informata dell'interesse del Manchester City, intenzionato a cercare di portarlo sotto la guida di Pep Guardiola.Fin dall'inizio, però, la distanza tra la valutazione del giocatore, fissata a 80 milioni di euro, e la proposta che i Citizens avrebbero avuto in mente, intorno ai 60 milioni, è sembrata insormontabile. Di fatto, non essendo mai stata formalizzata una proposta ufficiale, alla fine Cambiaso è rimasto a Torino, continuando il suo percorso con la Juventus.