Cambiaso può lasciare la Juventus: sondaggio di Giuntoli per il sostituto

Perché Cambiaso può lasciare la Juventus

La qualificazione alla prossima Champions League, ora più vicina grazie alla vittoria contro il Monza e ai contestuali pareggi di Bologna e Lazio arrivati ieri, consentirebbe alladi trattenere in rosa la maggior parte dei suoi giocatori migliori, nel corso della prossima estate, salvo chiaramente l'arrivo di eventuali super offerte. Tutti, o quasi tutti, perché potrebbe fare eccezioneInnanzitutto perché la sensazione è che con la Vecchia Signora si sia rotto qualcosa, e poi perché ilnon ha mai mollato la presa su di lui. Con un'offerta da 40-45 milioni di euro l'affare potrebbe andare in porto, questa volta davvero. E da non sottovalutare anche la candidatura del, che deve trovare un erede di Trent Alexander-Arnold destinato al Real Madrid a parametro zero.

Chi può sostituirlo

E così nei giorni scorsi, come scrive Calciomercato.com, Cristiano Giuntoli ha preso informazioni approfondite su, terzino mancino belga classe 2000 protagonista di un’ottima Champions League con il Club Brugge, che ha affrontato anche la stessa Juventus nel maxi girone. Tecnicamente molto valido, con un'ottima struttura fisica e un motore decisamente importante, Maxim è un profilo molto apprezzato sul mercato. Anche dal Milan in caso di cessione di Theo Hernandez. Ma la Juventus si è mossa in anticipo mandando un segnale chiaro: il club sta già lavorando al post Cambiaso.