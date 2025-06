Cambiaso può lasciare la Juventus? C'è la cifra, cosa filtra

La Juventus vuole risollevarsi dopo una stagione molto altalenante, con la Champions League raggiunta all'ultimo respiro contro il Venezia. I bianconeri hanno cambiato molto durante la scorsa annata, da giocatori come Fagioli e Danilo all'esonero di. La nuova Juve partirà senza Giuntoli e concome nuovo direttore generale, ma sono attesi diversi cambiamenti anche nella rosa bianconera.Tra questi, potrebbero esserci tanti movimenti in entrata e in uscita. Grazie alla qualificazione in Champions ci saranno, una cifra che fa sicuramente la differenza sul mercato. Occhio però a delle possibili cessioni per rinforzare diversi reparti, tra cui gli esterni e l'attacco, dovesaluterà con ogni probabilità.

Tra i possibili candidati alla partenza, oltre al serbo, potrebbe esserci anche Andrea Cambiaso. La Juve ha messo nel mirino diversi profili come Nuno Tavares, Dodo e Gutierrez, preparandosi a un'eventuale sostituzione del terzino ex Genoa. Come riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri potrebbero considerare le offerte per Cambiaso