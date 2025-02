Cambiaso può ancora lasciare la Juventus a gennaio?

Ilcontinua a mostrare un forte interesse per Andrea, ma al momento lanon ha ricevuto alcuna offerta ufficiale per il terzino. Con la chiusura del mercato sempre più vicina, appare difficile che il giocatore possa lasciare Torino già a gennaio. La Juventus considera Cambiaso un elemento importante per il presente e il futuro della squadra, motivo per cui non intende privarsene a cuor leggero. Tuttavia, se dovesse arrivare una proposta irrinunciabile, il club potrebbe valutare il da farsi. Al momento, però, tutto lascia pensare che resterà in bianconero fino a fine stagione.