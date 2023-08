Nella conferenza stampa di presentazione, Andrea Cambiaso ha parlato anche di quelli che sono i suoi obiettivi e la sua crescita professionale.'Penso di poter migliorare in tutto, non mi sentirò mai arrivato. Devo lavorare sulla fase difensiva, non mi ci ritrovo molto, devo continuare a migliorare. Essere più decisivo, più assist e più gol, cercherò di dimostrarlo. Il mister è importantissimo, ha avuto grandissimi campioni e mi potrà insegnare. In questi giorni già mi ha passato qualche trucco del mestiere'.