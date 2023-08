Forse nessuno pensava che un giocatore fino all’altro ieri anonimo come Cambiaso potesse sbloccare la barca del gioco di Allegri, facendola uscire per miracolo dalle secche in cui l’aveva cacciata il pirata livornese, a furia di remare in direzione ostinata e contraria. E invece, probabilmente anche più del cavallino Weah, sta diventando una chiave tattica importante per interpretare le novità della Juve 23/24.E parlando del serbo, nel post partita, Allegri lo ha definito stavolta un quinto ‘lineare’, al contrario appunto di Cambiaso che te lo trovi un po’ dappertutto.Sarebbe infatti un errore concentrarsi solo su quello che fa lui, ignorando ciò provoca a reazione nel sistema. Nella gallery di oggi tentiamo di sviscerare a modo il tutto.