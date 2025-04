Cambiaso, con il Parma è il momento di 'tornare': come sta e da quanto non gioca titolare

AFP or Licensors

Cambiaso titolare in Parma-Juventus?

Fino a non troppo tempo fa sembrava non poter esistere unanon almeno in maniera continuativa. Adesso della sua assenza quasi non se ne accorge nessuno. Non perché l'esterno bianconero non sia ancora oggi un elemento che può fare la differenza all'interno del contesto Juve ma perché da troppo tempo non lo vediamo.Qualche spezzone, qualche partita in campo senza però brillareda quando si è fatto male alla caviglia, si è fermato, è ripartito e poi di nuovo è stato ai box, convivendo con questo problema anche quando è sceso in campo. E' indubbio che la caviglia lo abbia limitato così come non hanno aiutato i rumors (che non erano solo tali) di mercato e l'accostamento al Manchester City

Cambiaso dopo aver saltato gli impegni con l'Italia e Juventus-Genoa, è tornato a disposizione dei bianconeri da due partite. Contro la Roma è subentrato a gara in corso ed era lecito immaginarlo visto che non aveva i 90 minuti. Sperava di ritrovare la titolarità contro il Lecce ma Tudor ha confermato McKennie a sinistra con Nico Gonzalez a destra. E contro il Parma?Vista anche la situazione di McKennie, che è uscito dall'ultima partita con un affaticamento. Tudor lo ha schierato a destra contro il Lecce nel finale di partita perché il giocatore preferisce quella posizione come svelato dal tecnico ma ovviamente non è un problema agire sulla corsia mancina. Sta decisamente meglio, è riuscito ad allenarsi con continuità ed è pronto a ritrovare centralità nella squadra. L'ultima volta che Cambiaso è partito titolare risale al 9 marzo, nella disfatta casalinga con l'Atalanta. Poi la panchina a sorpresa con la Fiorentina nell'ultima di Thiago Motta e i nuovi problemi fisici.