Giovanni, agente di Andrea, ha parlato ai microfoni di TuttomercatoWeb dopo la rete del suo assistito al 96' che è valsa la vittoria contro l'Hellas Verona. Le sue parole:"La sensazione che ho avuto è stata meravigliosa e indescrivibile. Dico la verità, mi sono messo a piangere… Sono strafelice per lui, se lo meritava perché il ragazzo fuori è una mosca bianca in questo mondo. Sì, si sta ritagliando il suo spazio, credo abbia dimostrato varie volte le sue qualità calcistiche. Un giocatore diciamo un po’ atipico, moderno, che sa fare benissimo entrambe le fasi, un giocatore che penso tutti gli allenatori vorrebbero avere. Speriamo stia tanti anni alla Juve e che diventi un giocatore come Zambrotta. Credo abbia tutte le caratteristiche e il dna da Juve: un ragazzo educato, gentile, viene da una famiglia che gli ha insegnato i valori veri, e che sicuramente non si monterà la testa. La cosa meravigliosa poi è stata l’esultanza, prima che facesse gol: ha alzato le braccia come fanno i bambini che corrono al parco, la semplicità del gesto davanti a 50mila persone in un momento decisivo della partita. Come ha detto De Zerbi, anche questa è una foto meravigliosa del mondo del calcio e dei segnali che dobbiamo dare, rispetto agli ultimi che purtroppo abbiamo visto".