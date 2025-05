Cambiaso o Savona, chi gioca in difesa contro il Bologna?

AFP or licensors

Chi gioca in difesa al posto di Kelly?

Dopo l'infortunio diinil grande dubbio chesi porta dietro da giorni è come sostituire il difensore inglese. Nelle ultime partite il tecnico aveva schierato l'unica difesa possibile avendo tre giocatori di ruolo. Con lo stop dell'inglese adesso sono rimasti solomotivo per cui è costretto a adattare un altro giocatore in difesa.Non giocherà Manuel Locatelli come centrale difensivo né Tudor opterà per il cambio di sistema tattico. Questo vuol dire che rimangono due opzioni per il tecnico e portano ai nomi di Nicolò Savona e Andrea Cambiaso. Entrambi si candidano a giocare come "terzi" di difesa. Savona come centro destra con Kalulu che si sposterebbe dall'altra parte mentre Cambiaso sul centro sinistra. Ma chi tra i due è in vantaggio per sostituire Kelly?

Savona o Cambiaso, il ballottaggio

Ancora Tudor non ha preso una decisione definitiva e dopo l'allenamento odierno ci saranno maggiori indicazioni. Tra Savona e Cambiaso però, sembra in leggero vantaggio quest'ultimo, che quindi arretrerebbe con a quel punto un vuoto sulla fascia sinistra, che sarebbe occupata con ogni probabilità da McKennie.