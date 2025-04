Tudor aspetta Cambiaso e pensa al cambio ruolo: l'idea

Come sta Cambiaso: recupera per Roma-Juventus?

Nuovo ruolo per Cambiaso?

La primnon un giocatore qualunque quindi. E per capire cosa potrà essere la squadra con il tecnico croato in panchina l'aggiunta dell'esterno italiano è cruce che lo stanno ancora condizionando. Ma c'è ancora tempo per tornare il giocatore che era imprescindibile ad inizio stagione.Cambiaso aveva rimediato un nuovo infortunio, sempre alla caviglia, nel finale di match contro la Fiorentina, prima della sosta per le Nazionali. Ha risposto alla chiamata dell'Italia ma senza giocare e prima del ritorno di Nations League contro la Germania è rientrato a Torino per proseguire le cure. Da giorni svolge - così come Douglas Luiz - un lavoro differenziato . Anche nell'allenamento di ieri ha lavorato a parte, sintomo che non è ancora completamente a posto.Sarebbe un recupero importantissimo, soprattutto adesso che si è fatto male Federico Gatti e le opzioni sono sempre meno per Tudor in difesa . Contro il Genoa, il tecnico ha utilizzatorispondendo con una prestazione sufficiente, ma niente di più. Cambiaso, nel 3-4-2-1 dell'allenatore può senza dubbio dare un contributo maggiore in termini di qualità. L'esterno a tutta fascia è un ruolo che ha spesso ricoperto in carriera e in cui gioca anche con Spalletti in Nazionale (se pur con alcune differenze).Cambiaso però, che in più circostanze è stato un jolly per gli allenatori. Tudor da quella parte predilige un giocatore mancino e che sappia costruire e accompagnare la manovra offensiva. Ha impiegato Kelly nel debutto, che ha senza dubbio più caratteristiche da difensore ma che fatica in possesso. Viste le poche soluzioni in difesa per il tecnico dopo il ko di Gatti, occhio quindi a qualche "invenzione". Tudor d'altronde non ha paura di fare scelte anche rischiose. E lo dimostra dove e come ha utilizzato Nico Gonzalez contro il Genoa.