Cambiaso nel mirino del Milan: la posizione della Juventus

Cambiaso può restare alla Juventus?

Cosa ne sarà di Andrea Cambiaso? Questa è la domanda che spesso si pongono i tifosi della Juventus. Lo ricorderete, il terzino classe 2000 nel corso del mercato di gennaio era stato vicinissimo al Manchester City ma in conclusione non era arrivata l'offerta economica adeguata alle richieste bianconere (all'epoca di 80 milioni). Anche nella breve sessione di calciomercato pre Mondiale per Club nessun blitz dalle big europee ed Andrea è partito con Madama alla volta di Washington . Ma cosa succederà successivamente?



Cambiaso può andare al Milan?

Il terzino originario di Genova potrebbe anche lasciare Torino e la Juventus ma soltanto a fronte di offerte economiche decisamente elevate e ritenute all'altezza dalla società bianconera, un po' come accaduto nel mercato di gennaio con l'azione del Manchester City. Certo, il profilo del classe 2000 ha parecchie estimatrici, all'estero ma non solo, anche nel panorama calcistico italiano è molto ambito. La Vecchia Signora però ha una posizione molto chiara a riguardo.Infatti Cambiaso è finito nel mirino del Milan oggi allenato da Massimiliano Allegri. Tuttavia, la volontà della Vecchia Signora al momento non sarebbe quella di cedere il terzino classe 2000 ad un club italiano. Al momento quindi non si apre all'eventuale cessione in rossonero. Poi, è ormai noto, il mercato può cambiare rapidamente ma ad oggi sembra non ci sia apertura per il trasferimento di Cambiaso.





