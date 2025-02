Cambiaso-Manchester City, tutto rimandato a giugno? Le ultime

AFP or licensors

Trascorrono le ore e di offerte ufficiali ancora non se ne vedono, quando alla fine del calciomercato mancano solamente poco meno di quarantotto ore. Difficile, dunque, pensare chepossa lasciare lagià in questa sessione di calciomercato. Il gradimento da parte delè reale ed estremamente concreto, ma come riferito da Tuttosport, la sensazione forte è che per vedere l'affare concretizzato bisognerà attendere qualche mese, ovvero la sessione estiva che scatterà a giugno. Morale della favola, salvo clamorosi colpi di scena, i prossimi dovrebbero essere gli ultimi mesi di Cambiaso con la maglia della Juve, ma di partenze a gennaio non ce ne saranno.