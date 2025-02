Cambiaso-Manchester City: qual è la situazione

Il trasferimento di Andreaalsembra essere solo una questione di tempo. A gennaio, il club inglese aveva individuato nel terzino azzurro il rinforzo ideale per Pep Guardiola, pronto a inserirlo nel suo sistema di gioco. Tuttavia, laha alzato un muro, ribadendo la volontà di trattenere il giocatore a meno di un'offerta irrinunciabile, stimata intorno ai 70 milioni di euro.Secondo Fabrizio Romano, la questione non è affatto chiusa. Il Manchester City, infatti, non ha intenzione di mollare la presa e a giugno tornerà a bussare alla porta dei bianconeri con una nuova proposta. Molto dipenderà dalla situazione della Juventus, che potrebbe aprire alla cessione soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. La necessità di fare cassa e riequilibrare i conti potrebbe spingere la società a valutare offerte importanti per il suo esterno, protagonista di una stagione in grande crescita.

Cambiaso, dal canto suo, sta continuando a dimostrare il proprio valore con prestazioni solide, attirando l’attenzione dei grandi club europei. Il suo futuro resta incerto, ma una cosa è chiara: il Manchester City non ha abbandonato l’idea di portarlo in Premier League. L’estate si preannuncia calda sul fronte mercato, e la Juventus dovrà prendere una decisione importante sul destino del giocatore.