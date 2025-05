Due club di Premier su Cambiaso: lascerà la Juventus?

La Juventus lavora alla prossima stagione passando dalle ultime giornate di campionato. La gara contro il Bologna sarà fondamentale per il quarto posto e, dunque, anche per il futuro. Senza Champions League, la società bianconera dovrebbe valutare più di una cessione di lusso, e il nome principale è quello diIl turco, però, vuole rimanere alla Juve e dunque il quarto posto potrebbe significare la sua permanenza a Torino , per continuare a crescere anche nelle prossime stagioni. Chi invece non è certo di restare con la maglia bianconera è, altro indiziato come possibile partente, soprattutto per un fattore economico.

Le prestazioni del terzino ex Genoa hanno faticato a decollare soprattutto nella seconda parte di stagione, dopo i problemi alla caviglia ma non solo. Le voci di mercato cominciate a gennaio non si sono mai spente: come riporta La Gazzetta dello Sport, Cambiaso piace tutt'ora a, dunque non sono da escludere possibili novità sul suo futuro nella prossima sessione di mercato.