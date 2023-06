Giovanni, agente di Andrea, rompe il silenzio. A detta del procuratore è già definito il futuro del laterale classe 2000 di proprietà della, che ha giocato la scorsa stagione in prestito ale che ora è finito nel mirino di alcune squadre di Serie A a partire dalla- "Fa molto piacere essere accostati ad una squadra importante come la Fiorentina, lusinga", sono state le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Firenze Viola. "Al 99,9% peròper quello che ci hanno detto, poi ci sono altre squadre interessate come il Bologna. Ma i bianconeri ci hanno detto che non c'è la volontà di darlo via. Lui vorrebbe dello spazio e penso che potrebbe averlo anche alla Juventus perché la scorsa stagione ha dimostrato tutto il suo valore".