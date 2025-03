Cambiaso a Sky: 'Ora prendiamo l'Atalanta. Non sono ancora al 100%, sul mercato...'

Getty Images

Le parole di Cambiaso

Le parole dia Sky dopo Juventus-Verona - "Ci sono anche gli avversari in campo... (ride, ndr). Abbiamo iniziato con due tiri presi, poi sono partite difficili queste, contro squadre che si difendono bene, ma nel secondo tempo siamo andati bene".- "L'obiettivo è quello, prendere l'Atalanta. La partita di domenica sarà bella da giocare, è una squadra che fa un calcio particolare ed è sempre bello. L'obiettivo sarà vincere".- "Domanda che mi fanno in molti, ma non ho mai saputo dare una risposta. A seconda delle squadre che affrontiamo, degli spazi che lasciano, io mi so adattare. Oggi c'era bisogno di stare più bassi, serviva equilibrio, e mi è stato chiesto di non far ripartire il Verona. Penso di averlo fatto abbastanza bene, mi piace aiutare la squadra e non ho una posizione fissa".

- "Dal 7 dicembre è stato un periodo personale difficile, fisicamente non sto ancora benissimo e sto cercando di recuperare. Il problema è stato piccolo ma mi ha tormentato, poi ho avuto un po' di sfortuna per la cosa di mercato, ma il problema unico era fisico. Oggi mi sono sentito meglio, sono contento della partita perché sto imparando a gestirmi di più anche se non sono al 100%. Voglio giocare a livelli altissimi e devo farlo anche se non sono al top. Oggi sono contento e cercherò di farlo".