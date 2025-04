Cambiaso verso il recupero: può giocare titolare contro la Roma?

Buone notizie per la Juventus arrivano dal Training Center della Continassa. Nella giornata di ieri, Andreaè tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo, proseguendo il percorso di recupero dall’infortunio alla caviglia che lo ha tormentato negli ultimi mesi. Un segnale positivo per Igor Tudor, che conta molto sul rientro dell’esterno per ritrovare la sua versione migliore, quella che nella prima parte della stagione lo ha reso uno dei giocatori più incisivi della Juventus.L’obiettivo per Cambiaso è tornare a disposizione in vista della prossima sfida contro la Roma. Ma sarà pronto per partire titolare?

Roma-Juve, Cambiaso titolare?

Cambiaso Juve, le parole sul futuro

La decisione finale spetterà al campo e agli allenamenti della settimana. Lo staff tecnico, insieme a Igor Tudor, sta monitorando attentamente i progressi di Cambiaso. Oggi è previsto un solo allenamento mattutino e potrebbe essere la sessione decisiva per valutarne le condizioni. Se tutto dovesse andare secondo i piani, il giocatore potrebbe tornare ad allenarsi completamente con il gruppo già oggi.La convocazione per la sfida contro la Roma sembra sempre più probabile, ma resta difficile – seppur non impossibile – che Cambiaso possa partire dal primo minuto. Più realistico immaginare un suo impiego a gara in corso, dove potrebbe entrare per dare dinamismo sulle fasce, sia a destra che a sinistra. Tudor spera di poterlo avere presto al massimo della forma, consapevole dell’importanza che il giocatore può avere nel suo sistema di gioco.Riguardo a Cambiaso, ieri ha parlato il suo agente "È assolutamente concentrato sulla Juventus. È normale che ci siano queste sirene essendo uno dei terzini più forti d’Europa. Ci sono un po’ di movimenti in giro, per esempio Alexander Arnold sembra che possa andare al Real Madrid ma in generale ci sono varie situazioni che potrebbero movimentarsi. A lui in questo momento non interessa nulla, il suo obiettivo è la Juventus e fare benissimo lì.È assolutamente felice alla Juventus, lo ha sempre detto in mille modi e in mille sedi. Il suo sogno è riportare la Juventus a grandissimi livelli, di giocare nella Juventus e di fare una grande carriera alla Juventus, aiutando il club a tornare vincente al pari delle big europee. Ma non ho dubbi sul fatto che entro uno o due anni ce la farà.".