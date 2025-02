Cambiaso a Prime Video: 'Sono orgoglioso di essere alla Juventus. Forse ci è mancata un pizzico di follia'

AFP or Licensors

Le parole di Cambiaso

Andreanon partirà titolare contro il PSV ma a differenza della partita di andata sarà in panchina e potrà subentrare a gara in corso. Un fattore molto importante perche ritrova un giocatore decisivo. Cambiaso ha parlato a Prime Video nell'intervista realizzata dall'ex bianconero, Claudio Marchisio. Di seguito le sue parole."Sono un giocatore della Juventus ed è la cosa che mi rende più orgoglioso, è una cosa incredibile, cerco di fare il meglio."Molto carismatico, tantissima voglia di fare, ci trasmette molto di queste cose".

"Abbiamo cominciato sulla destra, poi di fronte, poi di nuovo dietro, poi terzino sinistro. Con l'Inter negli ultimi 20 minuti da mezzala destra".IL RICORDO DI LIPSIA - "Partita incredibile dal punto di vista delle difficoltà, là abbiamo avuto più di un pizzico di follia, in questo momento siamo molto concentrati su quello che dobbiamo fare e forse ci manca un pizzico di follia che abbiamo avuto a Lipsia"."All'età di 17 anni sono dovuto andare in Serie D, ero piccolo dal punto di vista fisico, non ero pronto per giocare in primavera. Sono stato fortunato ad essere nei posti giusti nel momento giusto. Arrivare qui e giocare in Champions non puoi che godertela e dare il meglio, lo faremo e sono convinto".