Il saluto alla curva e la partita 'distratta'. Cambiaso in Juventus-Milan: com'è andata

La serata di Cambiaso in Juventus-Milan

Lo aspettavano tutti, e alla fine non è arrivato un granché. Almeno in termini di ufficio facce. Almeno per darci una traccia di quello che potrebbe essere ed esserci. No, è stato tutto stranamente normale, un giorno come tanti, come se attorno non ci fosse un incendio di notizie. E pure un mare di possibilità da navigare.Appunto: come se non stesse per accadere nulla.Insomma: tutti hanno seguito la scelta di, che alla fine non è che si sia fatto così tanti scrupoli. Anzi. Ha messo in campo un giocatore con mille pensieri - alcuni esternati pure in campo - una sola soluzione per uscirne: giocare, e come se non ci fosse nessun'altra spiegazione da dare.Non è stato il classico Andrea. E lo si evince da due dati su tutti.Come se non avesse avuto il guizzo, e comunque ben diverso rispetto all'inizio di stagione. Straripante.A fine partita,Come tutti. Ha abbracciato i compagni, come tutti. Ha preso la strada degli spogliatoi senza guardarsi indietro, come tutti. Senza lacrimucce, occhi rossi, senza neanche dare spazio ai sentimenti. Forse ha ragione Giuntoli: è solo l'inizio. E la testa è solo alla prossima partita.