Cambiaso resta (almeno) fino a fine stagione: quale futuro per lui?

Sembrava essere la vera e propria telenovela del calciomercato invernale, e invece è stata una meteora che è andata, almeno per ora, spegnendosi dopo un primo colpo. Ilnon ha mai nascosto l'interesse per, e tutt'ora non è di certo finito, ma i Citizens hanno deciso di virare su altre operazioni in questo mercato, una su tutte il centrocampista Nico Gonzalez. Tutto finito, dunque? Dare una risposta al momento è difficile: la priorità dei bianconeri in questo momento è recuperare il classe 2000, ultimamente alle prese con i problemi fisici e non brillante nelle prestazioni. La posizione dell'ex Genoa rimarrà comunque un tema, e da giugno potrebbe essere una situazione da valutare ancora.