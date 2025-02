Cambiaso è la 'differenza' nella Juventus: le ultime sulle condizioni e cosa filtra per la Champions

AFP via Getty Images

Cambiaso fa la differenza per la Juventus: come sta verso il PSV

Sono bastati i 30 e passa minuti dir per far ricordare a tutti chi èe cosa significhi per i bianconeri averlo a disposizione. Dopo i problemi alla caviglia, gli errori e il mese di gennaio, con il giocatore in bilico fino agli ultimi giorni per il forte interesse del Manchester City,Tornato tra i convocati dopo quasi un mese, l'esterno è subentrato al posto di Nicolò Savona nel secondo tempo ed ha avuto un impatto importantissimo nel derby d'Italia.

I numeri di Cambiaso in Juventus-Inter

Minuti giocati: 31

Tackles: 1

Passaggi riusciti: 18/19 (95%)

Duelli (vinti): 4 (3)

Dribbling (riusciti): 2(1)



Le condizioni di Cambiaso



Cambiaso titolare in PSV-Juventus?

Poteva entrare in punta di piedi, accontentandosi del "compitino" considerando che rientrava dopo lo stop di qualche settimana e che di pressione ne aveva dopo tutte le voci che sono girate nell'ultimo periodo. E invece. Sempre la giocata più efficace, senza limitarsi al passaggio più scontato. E così la squadra, oltre all'atteggiamento che aveva cambiato il match rispetto al primo tempo, ha trovato anche la qualità e la fiducia necessaria. Soprattutto dopo la rete di Conceicao, riuscendo a gestire il possesso e rischiando pochissimo.Cambiaso resta comunque da gestire per il problema alla caviglia che si trascina dietro da diverso tempo e per questo nell'allenamento di ieri ha svolto parte del lavoro da solo . Filtra comunque fiducia in vista di PSV-Juventus, dove il giocatore, salvo complicazioni, dovrebbe partire regolarmente con la squadra ed essere a disposizione, pronto per giocare. L'ultimo allenamento di questa mattina prima della partenza chiarirà con certezza tutto.Tra le novità di formazione per PSV-Juventus ci potrebbe essere proprio Cambiaso secondo la Gazzetta dello Sport. Prenderebbe il posto di Kelly (che aveva giocato il primo round) e Savona (in campo con l'Inter). Entrambi stanno faticando a rendere, per motivi differenti e contro l'Inter si è visto la differenza di avere Cambiaso da quella parte. Ecco perché se darà risposte positive sulle sue condizioni, Thiago pensa a riproporlo dall'inizio.