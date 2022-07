Il messaggio di Chiellini, l'attesa spasmodica e soprattutto un sì - quello di- che deve sbloccare tutti. Alt: prima che fiocchino i dubbi, non ci sono poi così tanti dubbi sul futuro di. L'esterno del Genoa arriverà, in un modo o nell'altro, anche perché ha già accettato la proposta bianconera e messo in secondo piano la richiesta dell'Inter. Per questo, ora è il momento di aspettare. Un segnale oppure un ok, al limite il rientro dalle vacanze di Dragusin (questo weekend).Radu deve sciogliere ogni riserva, si è preso un po' di tempo per valutare la proposta del Genoa ma tutti restano fiduciosi sulla concreta riuscita dell'affare. Cambiaso arriverà alla Juventus per una cifra totale di 10 milioni di euro (incluso il cartellino di Dragusin, valutato circa 5.5 milioni), battuto il pressing di Marotta e soprattutto chiusa anche ogni possibilità di permanenza di Luca Pellegrini. L'ex Roma aveva chiesto più spazio e lo troverà altrove: piace tantissimo in Premier League, dove potrebbe avvicinarsi sensibilmente il Fulham. La Juve chiede una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Intanto, aspetta Cambiaso, che aspetta a sua volta Radu Dragusin. E' un intreccio: in qualche modo tutto si scioglierà, come neve sotto questo sole.