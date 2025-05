Cambiaso al J Medical dopo l'infortunio contro il Bologna VIDEO

Andrea Cambiaso è arrivato al J Medical per sostenere le visite dopo l'infortunio che lo ha costretto al cambio contro il Bologna. L’esterno bianconero ha accusato un fastidio evidente durante uno scatto in copertura, portando subito la mano alla coscia sinistra . Al suo posto è entrato, che non è riuscito a chiudere una buona occasione per tornare in vantaggio.Gli esami di Cambiaso forniranno ulteriori informazioni sull'entità del problema del classe 2000, e si valuteranno le condizioni anche in vista dello scontro diretto con la Lazio.

Dopo l'ingresso alle 11, l'uscita è arrivata circa mezz'ora più tardi. Per Andrea si attendono adesso aggiornamenti sulle sue condizioni.