Cambiaso recuperato, è tornato in gruppo: la decisione per Germania-Italia

Cambiaso in gruppo: è recuperato



Gioca titolare con la Germania?

Buone notizie per la Juventus

Arrivano buone notizie perdopo la sconfitta per 2-1 contro la Germania a San Siro. Il commissario tecnico infatti ha ritrovato Andrea Cambiaso. L'esterno della Juventus non era presente tra i giocatori disponibili per la gara di ieri a causa del problema fisico accusato nel finale di match contro la Fiorentina.Cambiaso aveva svolto gli esami lunedì che hanno scongiurato problemi seri. Per questo non è rientrato a Torino ma è rimasto a Coverciano per recuperare e mettersi a disposizione di Spalletti. Nei giorni scorsi il giocatore bianconero si era sempre allenato a parte. Come riferisce Sky Sport, nell'allenamento odierno ha svolto il lavoro con il gruppo. Cambiaso ha superato il piccolo infortunio ed è recuperato.Un rientro molto importante per l'Italia visto che Cambiaso era ormai diventato uno dei punti fermi della Nazionale di Spalletti. Infatti, il commissario tecnico è intenzionato a schierarlo nella partita di ritorno con la Germania, dove gli azzurri dovranno provare a rimontare per qualificarsi alle semifinali di Nations League. Lo juventino si candida per una maglia da titolare su una delle due corsie laterali. Con l'assenza di Dimarco infatti, Cambiaso potrebbe giocare sia a destra che a sinistra nel 3-5-2 dell'Italia.Ovviamente, oltre ad essere una notizia positiva per la Nazionale, lo è anche per la Juventus, che dalla prossima settimana potrà nuovamente contare sul giocatore. Cambiaso era uscito zoppicando dal campo e aveva preoccupato l'ambiente bianconero dopo i problemi che già ha avuto in questa stagione. Ci sarà invece nella prossima partita della Juve contro il Genoa, in programma sabato 29 marzo.