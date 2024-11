A Rai Sport, Andreaparla così dopo Italia-Francia: l'esterno è stato l'autore dell'unico gol siglato dagli azzurri nel 3-1 portato a casa dai francesi a San Siro."Nella ripresa, a parte la punizione, non hanno fatto nulla. Abbiamo creato tanto, Moise ha impegnato Maignan. Ma la prestazione per me c'è stata alla grande"."Lasciando perdere l'Europeo, il bilancio è positivo. Dopo quella parentesi ci siamo ripresi, queste partite sono state fatte bene, siamo giovani, continuiamo così".