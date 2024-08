, autore del definitivo 3-0 contro il Como, ha parlato ai microfoni di DAZN:"Il mister mi rimprovera sempre dicendo che non ho abbastanza cattiveria per fare goal quindi l'ho voluto a tutti i costi questa volta"."Il mister vuole che vengano occupati gli spazi in maniera giusta. Io, Manuel e Timothy ci possiamo interscambiare, ma Timo deve rimanere più alto, mentre io e Locatelli possiamo trovare più spazio"."Abbiamo cambiato modulo, quindi dobbiamo cercare le posizioni giuste. Ci sono giocatori che possono giocare meglio dentro ill campo e altri fuori. Le richieste del mister sono quelle di occupare bene gli spazi e di fare riaggressione"."Timo ce l'ha, lo aveva già visto anche l'anno scorso con la Salernitana. Anche in allenamento tira certe fiondate. Ha fatto goal da infortunato quindi vale doppio".