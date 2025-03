Cambiaso è tornato: dalla gestione dell'infortunio alla 'sfortuna' del mercato, cosa è successo negli ultimi mesi

AFP via Getty Images

Le parole di Cambiaso dopo Juventus-Verona

In certi casi, la prudenza non è mai troppa. Ne è la dimostrazione, che ieri sera nel post partita di match in cui è stato tra i grandi protagonisti , ha ammesso per la prima volta come il suo problema alla caviglia sia stato un po' sottovalutato nei mesi scorsi, tanto che nemmeno ora si sente al 100% della forma."Sto meglio.. Sto tornando", le sue parole in conferenza stampa, dopo una serata che comunque, come dicevamo, lo ha visto autore di una prestazione sicuramente positiva al punto che spesso gli avversari non erano proprio in grado di contenerlo.

I numeri di Cambiaso in Juventus-Verona

La gestione dell'infortunio

Le voci di mercato

; tre i cross e altrettanti i lanci lunghi, a cui si aggiungono tre dribbling e un tiro (non in porta). La buona notizia di serata, però, è anche e soprattutto quella che ci riconduce a quanto si diceva inizialmente. Il classe 2000 sembra tornato in forma, dopo un lungo periodo di alti e bassi di cui ha saputo indicare anche l'inizio preciso:, ovvero il giorno di Juventus-Bologna, meno di una settimana dopo quella partita contro il Lecce che lo ha visto prendersi la copertina sia in positivo che in negativo, prima con il goal dell'1-0 bianconero e poi con l'errore che ha spalancato la porta ad Ante Rebic per la rete del pareggio.Da quei giorni di inizio dicembre, effettivamente,. Ma in pochi sapevano, almeno inizialmente, che l'azzurro era alle prese con un fastidioso problema alla caviglia, che lo aveva già costretto a sottoporsi a infiltrazioni pur di scendere in campo in Puglia. Qualcosa poi, evidentemente, non ha funzionato come avrebbe dovuto. E questo anche perché spesso gli è stato chiesto di stringere i denti, di mettersi a disposizione anche quando non era pronto a farlo - emblematica la sua espressione, a questo proposito, al momento dell'infortunio dicontro il PSV Eindhoven -, con una dose forse eccessiva di rischio. Cambiaso, del resto, era ed è tuttora un pilastro della Juventus di Thiago Motta, con cui infatti ha accumulatoPoi certo, a complicare ulteriormente il tutto si è messo pure il mercato, la "sfortuna" - per usare un termine scelto da lui stesso - di finire al centro delle voci proprio in uno dei momenti più delicati della stagione bianconera. Voci forti, quelle relative al, destinate inevitabilmente a fare rumore e a lasciare un'eco che si può sentire tuttora, con un riverbero che potrebbe rimanere nell'aria fino alla prossima estate e magari pure oltre. Per più di un giorno, del resto, si è temuto davvero che Cambiaso avesse già le valigie in mano, che la porta della Continassa fosse già spalancata verso l'esterno per lui. Le cose, poi, sono andate diversamente, per fortuna della Juventus che può ancora contare su di lui e non ha alcuna intenzione di rinunciarci. E che anzi, da lui può anche imparare qualcosa alla voce "gestione infortuni".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui